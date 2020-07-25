Создана «выключающая» коронавирус маска

Маска получилась многоразовой. Она состоит из специальной ткани, включающей в себя несколько различных водонепроницаемых слоёв. Испытания доказали, что изделие эффективно для защиты от коронавирусной инфекции. Маска способна нейтрализовать коронавирус даже после 50 стирок.

Недавно японский стартап Donut Robotics рассказал, что создал маску для лица с подключением к интернету. Она соединяется со смартфоном и может даже переводить речь в текст в приложении.

Стоит отметить, что на сегодня по всему миру зафиксировано 15,8 млн случаев заражений COVID-19. Погибла 641 тысяча человек.