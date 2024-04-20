Созданная учеными ИИ-система поможет понять сложные болезни

Опубликованная в журнале Angewandte Chemie, система AF-CBA обеспечивает беспрецедентную скорость и точность в определении самых сильных молекул (пептидов), которые связываются с определенным белком. Это очень важно, поскольку белковые взаимодействия играют ключевую роль в развитии различных заболеваний.

Конвейер работает как «нагруженный продуктовый магазин». Представьте себе, что вы сравниваете каждый фрукт, чтобы найти самый спелый. Традиционные методы похожи на ручную проверку нескольких вариантов. Однако AF-CBA использует искусственный интеллект для моделирования взаимодействия между тысячами потенциальных молекул и целевым белком, определяя наилучший вариант за долю времени.

Прелесть AF-CBA заключается в его доступности. Она опирается на AlphaFold, хорошо зарекомендовавшую себя программу от Google DeepMind, которая использует глубокое обучение для предсказания структуры белков. Такое знакомство с существующей технологией открывает путь к ее более широкому применению исследователями.

Команда не собирается останавливаться на достигнутом. Они планируют использовать AF-CBA для дальнейшего изучения заболеваний и подавления вредоносных агентов. В настоящее время их мишенями являются два вируса — вирус мышиной лейкемии и вирус саркомы Капоши. Оба они взаимодействуют с неизвестными белками и могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к опухолям.

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