Создано небольшое ИИ-устройство для выявления распространенных видов рака кожи

DermaSensor использует технологию, называемую спектроскопией упругого рассеяния (ESS), для анализа поражений кожи. Эта технология измеряет, как фотоны рассеиваются при взаимодействии с различными клеточными структурами. Злокачественные новообразования кожи имеют иной клеточный и субклеточный состав, чем доброкачественные новообразования, и они по-разному рассеивают свет. ИИ DermaSensor анализирует спектроскопические изображения, чтобы выявить эти различия и предоставить врачам информацию, которая поможет им оценить поражения кожи.

Исследования показали, что DermaSensor более точен, чем традиционные методы выявления рака кожи. В одном из исследований DermaSensor смог обнаружить злокачественные новообразования с общей чувствительностью 95,5%, в то время как чувствительность PCP составила 83,0%. Другое исследование показало, что DermaSensor снизил количество пропущенных случаев рака кожи с 18% до 9%.

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