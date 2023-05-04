Создано носимое устройство с единственной целью — анализ вашего пота

Устройство определяет даже такие серьезные заболевания, как муковисцидоз, диабет и сердечная недостаточность.

В отличие от традиционных методов сбора пота, «sweatainer» представляет собой небольшое носимое устройство. В нем используется метод «многократного сбора» пота, который позволяет собирать несколько отдельных образцов пота для анализа либо непосредственно на устройстве, либо отправляя данные в лабораторию. Это делает сбор пота более эффективным и открывает новые возможности для домашнего тестирования, хранения образцов для будущих исследований и интеграции с существующими методами мониторинга здоровья, передают исследователи.

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