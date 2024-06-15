Создано ПО для принятия решений в операционной

В исследовании подчеркивается роль комплексных программных алгоритмов, которые предоставляют врачам научно обоснованные рекомендации в момент оказания медицинской помощи. В ходе анализа, с данными с августа 2020 года по август 2022 года, были рассмотрены отчеты о безопасности, касающиеся 80 ошибок при приеме лекарств, и сделан вывод, что 76 из этих ошибок можно было бы предотвратить с помощью специального ПО.

Один из авторов работы подчеркнула способность программного обеспечения повышать эффективность принятия решений и качество медицинской помощи, хотя его внедрение пока находится на ранней стадии. Собственная платформа больницы, GuidedOR, является примером интеграции этой технологии.

Новые исследования направлены на более широкое внедрение и оценку эффективности с помощью рандомизированных контролируемых испытаний.

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