Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июня 2024, 08:15
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Создано ПО для принятия решений в операционной

Оно снижает количество ошибок на 95%, показало исследование
Недавнее исследование, проведенное Массачусетской больницей общего профиля, показало значительное влияние ПО для поддержки принятия клинических решений на предотвращение медикаментозных ошибок во время хирургических операций. Исследование показало, что такое программное обеспечение может уменьшить 95% медикаментозных ошибок.
Создано ПО для принятия решений в операционной
© Ferra

В исследовании подчеркивается роль комплексных программных алгоритмов, которые предоставляют врачам научно обоснованные рекомендации в момент оказания медицинской помощи. В ходе анализа, с данными с августа 2020 года по август 2022 года, были рассмотрены отчеты о безопасности, касающиеся 80 ошибок при приеме лекарств, и сделан вывод, что 76 из этих ошибок можно было бы предотвратить с помощью специального ПО.

Один из авторов работы подчеркнула способность программного обеспечения повышать эффективность принятия решений и качество медицинской помощи, хотя его внедрение пока находится на ранней стадии. Собственная платформа больницы, GuidedOR, является примером интеграции этой технологии.

Новые исследования направлены на более широкое внедрение и оценку эффективности с помощью рандомизированных контролируемых испытаний.

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