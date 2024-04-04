Создано приложение для раннего обнаружения у человека деменции

ФТД является основной причиной деменции у людей моложе 60 лет, и ранняя диагностика и лечение имеют решающее значение. Однако исследованиям мешают трудности раннего выявления и мониторинга реакции на лечение. Команда UCSF разработала мобильное приложение, содержащее когнитивные тесты, которые оказались столь же эффективными, как и традиционные клинические обследования, для выявления ранних признаков ФТД у людей, генетически предрасположенных к этому заболеванию.

«Приложение может в конечном итоге использоваться для мониторинга эффекта лечения, снижая необходимость частых визитов в клинику», — говорит ведущий автор исследования Адам Стаффарони (Adam Staffaroni), — «Это может значительно повысить доступность и эффективность клинических испытаний».

Приложение выходит за рамки традиционных когнитивных тестов. Оно включает в себя запись голоса и оценку движений тела, предоставляя исследователям более богатые данные для разработки новых методов ранней диагностики и мониторинга симптомов.

Хотя приложение еще не доступно для широкой публики, оно обладает огромным потенциалом для исследований. «Мы надеемся, что оценка с помощью смартфона будет способствовать новым испытаниям перспективных методов лечения», — говорит Стаффарони.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.