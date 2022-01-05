Создано устройство с зажимом для пальца, измеряющее давление за несколько секунд

Создано устройство с зажимом для пальца, измеряющее давление за несколько секундТакже оно отслеживает и другие жизненно важные характеристики организма
Учёные из Университета Миссури дорабатывают устройство, имеющее зажим для пальца и определяющее состояние здоровья человека. В частности, прибор позволяет отслеживать такие параметры организма, как давление, частота дыхания, температура, пульс и пр. В целом этих параметров пять.
По словам специалистов, устройство позволяет производить измерения за пять секунд. Это происходит благодаря особым оптическим датчикам, которые измеряют количество света, отражённого от кровеносных сосудов под кожей. Подобный способ измерения называется фотоплетизмографией.
Устройство уже прошло испытания. В них принимали участие 26 человек. Выяснилось, что точность измерения прибором систолического артериального давления составляла примерно 90 процентов, а диастолического - 63 процента.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании IEEE Sensors Journal.