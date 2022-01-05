Создано устройство с зажимом для пальца, измеряющее давление за несколько секунд

Учёные из Университета Миссури дорабатывают устройство, имеющее зажим для пальца и определяющее состояние здоровья человека. В частности, прибор позволяет отслеживать такие параметры организма, как давление, частота дыхания, температура, пульс и пр. В целом этих параметров пять.

По словам специалистов, устройство позволяет производить измерения за пять секунд. Это происходит благодаря особым оптическим датчикам, которые измеряют количество света, отражённого от кровеносных сосудов под кожей. Подобный способ измерения называется фотоплетизмографией.