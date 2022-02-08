Созданы часы для определения уровня стресса

Фитнес и здоровье
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Созданы часы для определения уровня стрессаБудут полезны людям с психическими расстройствами
Человеческий организм реагирует на стресс выработкой гормона кортизола. Учёные разработали умные часы, которые точно, неинвазивно и в режиме реального времени могут оценивать уровень кортизола в поте. То есть устройство может определять уровень стресса.
Учёные считают, что эта функция может быть полезна, например, людям с психическими расстройствами. Новые умные часы оснащены полоской специальной тонкой клейкой плёнки, которая собирает крошечные капельки пота. Прикреплённый датчик обнаруживает кортизол с помощью сконструированных цепочек ДНК, называемых аптамерами. Когда кортизол присоединяется, аптамер меняет форму таким образом, что его может регистрировать датчик.
Исследователи считают, что люди вступают в эру индивидуального мониторинга, когда вместо того, чтобы идти к врачу для проверки, можно изучать данные гаджетов.
Источник: Techxplore