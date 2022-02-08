Созданы часы для определения уровня стресса

Учёные считают, что эта функция может быть полезна, например, людям с психическими расстройствами. Новые умные часы оснащены полоской специальной тонкой клейкой плёнки, которая собирает крошечные капельки пота. Прикреплённый датчик обнаруживает кортизол с помощью сконструированных цепочек ДНК, называемых аптамерами. Когда кортизол присоединяется, аптамер меняет форму таким образом, что его может регистрировать датчик.

Исследователи считают, что люди вступают в эру индивидуального мониторинга, когда вместо того, чтобы идти к врачу для проверки, можно изучать данные гаджетов.