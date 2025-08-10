Созданы металлические «наноцветы» для лечения мозга

В исследованиях использовали два типа «наноцветов» из дисульфида и диселенида молибдена (MoS₂ и MoSe₂). В опытах на клетках они быстро проникали в нейроны и астроциты, стимулировали рост клеток (MoS₂ — до 93% в нейронах) и значительно снижали уровень вредных активных форм кислорода (MoSe₂ — до 80%). Эти молекулы в больших количествах повреждают клетки и вызывают воспаление.

Также «наноцветы» почти полностью предотвращали повреждение митохондрий и активировали гены, отвечающие за их восстановление. В экспериментах на микроскопических червях C. elegans MoSe₂ увеличивал продолжительность жизни на треть, MoS₂ — давал меньший, но тоже положительный эффект.

Пока что работа в основном проводилась в лаборатории и на модельных организмах, поэтому результаты не гарантированно подойдут для людей. При очень высоких дозах MoSe₂ наблюдалось небольшое снижение жизнеспособности клеток, что говорит о необходимости точного подбора дозировки.

