Созданы управляемые нервной системой протезы

В отличие от традиционных протезов, которые полагаются на роботизированные датчики, AMI объединяет нервную систему, обеспечивая "более точные движения и проприоцепцию". Хирургическое соединение парных мышц имитирует естественные процессы в организме, способствуя улучшению контроля и уменьшению боли.

Исследование с участием семи пациентов с AMI и семи пациентов с традиционными ампутациями показало значительное улучшение подвижности и навигации по препятствиям у пациентов с нейропротезным интерфейсом AMI. Участники демонстрировали более естественные движения и лучшую координацию.

Полученные результаты знаменуют собой важный шаг на пути к созданию протезов, которые пользователи воспринимают как неотъемлемую часть своего тела, повышая качество жизни.