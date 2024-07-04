Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июля 2024, 07:30
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Созданы управляемые нервной системой протезы

Они дают ампутантам больше контроля
Техника, разработанная исследователями Массачусетского технологического института и Женской больницы Бригхэма, совершила прорыв в управлении протезами конечностей у людей с ампутированными ниже колена ногами. Эта техника, названная AMI, сохраняет сенсорную обратную связь с оставшимися мышцами, что позволяет ампутированным ходить "более естественно".
Созданы управляемые нервной системой протезы

© MIT Media Lab/Biomechatronics Group, Cameron Taylor

В отличие от традиционных протезов, которые полагаются на роботизированные датчики, AMI объединяет нервную систему, обеспечивая "более точные движения и проприоцепцию". Хирургическое соединение парных мышц имитирует естественные процессы в организме, способствуя улучшению контроля и уменьшению боли.

Исследование с участием семи пациентов с AMI и семи пациентов с традиционными ампутациями показало значительное улучшение подвижности и навигации по препятствиям у пациентов с нейропротезным интерфейсом AMI. Участники демонстрировали более естественные движения и лучшую координацию.

Полученные результаты знаменуют собой важный шаг на пути к созданию протезов, которые пользователи воспринимают как неотъемлемую часть своего тела, повышая качество жизни.