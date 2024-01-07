Созданы вдыхаемые датчики для диагностики рака легких

Созданы вдыхаемые датчики для диагностики рака легкихПонадобится еще моча
Новая диагностическая технология, разработанная в Массачусетском технологическом институте, может сделать скрининг рака легких более доступным во всем мире благодаря использованию вдыхаемых датчиков с наночастицами и простого анализа мочи.
Как это работает:
Наносенсоры доставляются через ингалятор или небулайзер.
Если они сталкиваются с белками, связанными с раком, в легких, они вырабатывают сигнал, который накапливается в моче.
Этот сигнал можно обнаружить с помощью простой бумажной тест-полоски.
Этот подход может заменить или дополнить существующий золотой стандарт диагностики рака легких — низкодозную компьютерную томографию (КТ). Особенно значительное влияние он может оказать в странах с низким и средним уровнем дохода, где не так широко распространены компьютерные томографы.
В ближайшем будущем исследователи надеются провести клинические испытания на людях.
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