Спасает ли хорошая осанка от болей в спине

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Спасает ли хорошая осанка от болей в спинеНужно ли так сильно беспокоиться по этому поводу
Существует распространённое мнение, что «хорошая» осанка важна для защиты позвоночника от повреждений, а также для предотвращения и лечения болей в спине. Однако учёные говорят, что доказательств этой связи нет.
Учёные провели несколько исследований, изучающих взаимосвязь между осанкой и болью в спине. Они проверили, связаны ли «сгорбленные» сидячие или стоячие позы (например, выгнутая или сутулая спина) у большой группы подростков с болью в спине и могут ли предсказать её в будущем. Исследователи нашли мало доказательств этой гипотезе.
То есть нет свидетельств того, что одна лишь «хорошая осанка» может предотвратить или уменьшить боль в спине. Позвоночник у людей бывает разных форм и размеров, поэтому осанка очень индивидуальна.
Учёные также отметили, что люди более уязвимы к болям в спине, если:
- испытывают стресс или плохое настроение
- устали
- плохо спят
- менее активны
Боль в спине, скорее всего, сохранится, если человек:
- чрезмерно беспокоится и боится болей в спине
- чрезмерно защищает свою спину и избегает движения, физической активности.