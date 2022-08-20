Спасает ли хорошая осанка от болей в спине

Учёные провели несколько исследований, изучающих взаимосвязь между осанкой и болью в спине. Они проверили, связаны ли «сгорбленные» сидячие или стоячие позы (например, выгнутая или сутулая спина) у большой группы подростков с болью в спине и могут ли предсказать её в будущем. Исследователи нашли мало доказательств этой гипотезе.

То есть нет свидетельств того, что одна лишь «хорошая осанка» может предотвратить или уменьшить боль в спине. Позвоночник у людей бывает разных форм и размеров, поэтому осанка очень индивидуальна.

Учёные также отметили, что люди более уязвимы к болям в спине, если:

испытывают стресс или плохое настроение

устали

плохо спят

менее активны

Боль в спине, скорее всего, сохранится, если человек: