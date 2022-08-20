Фитнес и здоровье
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Спасает ли хорошая осанка от болей в спине

Нужно ли так сильно беспокоиться по этому поводу
Существует распространённое мнение, что «хорошая» осанка важна для защиты позвоночника от повреждений, а также для предотвращения и лечения болей в спине. Однако учёные говорят, что доказательств этой связи нет.
Спасает ли хорошая осанка от болей в спине

Учёные провели несколько исследований, изучающих взаимосвязь между осанкой и болью в спине. Они проверили, связаны ли «сгорбленные» сидячие или стоячие позы (например, выгнутая или сутулая спина) у большой группы подростков с болью в спине и могут ли предсказать её в будущем. Исследователи нашли мало доказательств этой гипотезе.

То есть нет свидетельств того, что одна лишь «хорошая осанка» может предотвратить или уменьшить боль в спине. Позвоночник у людей бывает разных форм и размеров, поэтому осанка очень индивидуальна.

Учёные также отметили, что люди более уязвимы к болям в спине, если:

  • испытывают стресс или плохое настроение
  • устали
  • плохо спят
  • менее активны

Боль в спине, скорее всего, сохранится, если человек:

  • чрезмерно беспокоится и боится болей в спине
  • чрезмерно защищает свою спину и избегает движения, физической активности.
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