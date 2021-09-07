Специалист назвал причины высокого уровня смертности среди мужчин в России

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:15
Специалист назвал причины высокого уровня смертности среди мужчин в РоссииЭто связано с несколькими факторами
"Лайф" рассказал, почему в нашей стране мужчины трудоспособного возраста умирают чаще, чем женщины.
По мнению профессора МГУ Александра Синельникова, высокая смертность мужского населения объясняется рядом факторов. При этом сейчас она всё равно ниже, чем была в период существования СССР и в 1990-е годы.
Дело в том, что мужчины чаще женщин выбирают профессии, которые считаются опасными. Поэтому они чаще и получают травмы, погибают при несчастном случае, от отравления, кончают жизнь самоубийством или оказываются убитыми. Кроме того, мужская часть населения больше подвержена наркомании алкоголизму, реже обращаются к врачам при недомогании.
Журналистка "Лайфа" Наталья Исакова также напомнила, что 80 процентов смертей граждан трудоспособного возраста, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, приходится на мужчин.