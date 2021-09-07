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Специалист назвал причины высокого уровня смертности среди мужчин в России

Это связано с несколькими факторами
"Лайф" рассказал, почему в нашей стране мужчины трудоспособного возраста умирают чаще, чем женщины.
Специалист назвал причины высокого уровня смертности среди мужчин в России

По мнению профессора МГУ Александра Синельникова, высокая смертность мужского населения объясняется рядом факторов. При этом сейчас она всё равно ниже, чем была в период существования СССР и в 1990-е годы.

Специалист назвал причины высокого уровня смертности среди мужчин в России

Дело в том, что мужчины чаще женщин выбирают профессии, которые считаются опасными. Поэтому они чаще и получают травмы, погибают при несчастном случае, от отравления, кончают жизнь самоубийством или оказываются убитыми. Кроме того, мужская часть населения больше подвержена наркомании алкоголизму, реже обращаются к врачам при недомогании.

Журналистка "Лайфа" Наталья Исакова также напомнила, что 80 процентов смертей граждан трудоспособного возраста, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, приходится на мужчин.