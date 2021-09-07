Специалист назвал причины высокого уровня смертности среди мужчин в России

Дело в том, что мужчины чаще женщин выбирают профессии, которые считаются опасными. Поэтому они чаще и получают травмы, погибают при несчастном случае, от отравления, кончают жизнь самоубийством или оказываются убитыми. Кроме того, мужская часть населения больше подвержена наркомании алкоголизму, реже обращаются к врачам при недомогании.

Журналистка "Лайфа" Наталья Исакова также напомнила, что 80 процентов смертей граждан трудоспособного возраста, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, приходится на мужчин.