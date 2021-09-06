Специалист назвала самую полезную для здоровья рыбу

Морепродукты, пишет Кейси Барбер, содержат белок, витамины D, группы B, железо, калий, кальций и - самое главное - омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Последний компонент влияет на клеточный состав организма, помогает поддерживать здоровье сердца и укрепляет иммунитет. Важно, чтобы в продуктах, которые ест человек, было достаточно омега-3, так как наш организм самостоятельно вырабатывать их не может.

Профессор Мэри Эллен Камир объясняет, что поддерживать нормальных уровень этих жирных кислот поможет включение в рацион 2 раза в неделю морепродуктов.

А самой полезной рыбой считается лосось - разные его виды. При этом в почти каждом из видов омега-3-ненасыщенных жирных кислот даже больше нормы, установленной Национальным институтом здоровья. Самое высокое содержание этих веществ - в королевском лососе, кижуче и нерке.