Специалист назвала самую полезную для здоровья рыбу

Специалист назвала самую полезную для здоровья рыбуИ сказала, какую лучше не есть
Морепродукты, пишет Кейси Барбер, содержат белок, витамины D, группы B, железо, калий, кальций и - самое главное - омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Последний компонент влияет на клеточный состав организма, помогает поддерживать здоровье сердца и укрепляет иммунитет. Важно, чтобы в продуктах, которые ест человек, было достаточно омега-3, так как наш организм самостоятельно вырабатывать их не может.
Профессор Мэри Эллен Камир объясняет, что поддерживать нормальных уровень этих жирных кислот поможет включение в рацион 2 раза в неделю морепродуктов.
А самой полезной рыбой считается лосось - разные его виды. При этом в почти каждом из видов омега-3-ненасыщенных жирных кислот даже больше нормы, установленной Национальным институтом здоровья. Самое высокое содержание этих веществ - в королевском лососе, кижуче и нерке.
Кроме этого, выращенный на ферме лосось чаще всего не только более экологически чистый, но и содержит больше жирных кислот. К тому же существует проблема достаточного количества пищи для диких обитателей водоёмов, если добываться рыба будет из океана.
Из морепродуктов для здоровья полезны также моллюски, устрицы, мидии. Они содержат много омега-3 и считаются экологически чистыми продуктами. А лосось можно заменить радужной форелью, которая разводится в США, советует специалист Мэри Эллен Камир.
С осторожностью стоит пробовать тунца, поскольку он может содержать ртуть. Также его вылов оказывает негативное влияние на природу в местах его обитания. Такая же ситуация с отловом сардины.