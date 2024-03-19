Специалист объяснил, как правильно проверять дом на наличие клопов

Вот как проверить дома на наличие клопов и по возможности защититься от них.

Уберите свой багаж. Когда приедете домой, поместите багаж в место, выложенное плиткой. Например, в ванную. После этого тщательно осмотрите вещи.

Проверьте мебель. Клопы любят прятаться в обивке. Также осмотрите постельное белье, матрас, изголовье кровати и всю мебель с тканевой обивкой: на них не должно быть ржавых или красноватых пятен крови, крошечных чёрных точек фекалий клопов, беловатых овальных яйца размером с яблочные семечки, панцирных экзоскелетов клопов, живых насекомых.