Специалист объяснил, когда чай с мелиссой становится опасным для человека

Автор статьи отмечает, что чай с мелиссой - одно из самых популярных средств для снятия стресса. Кроме этого, он помогает укрепить иммунитет, сокращает время восстановления организма после болезни, облегчает состояние при газообразовании, вздутии живота, расстройствах ЖКТ.

В материале перечисляются и другие положительные свойства такого напитка. Например, он выступает в качестве обезболивающего, снижает артериальное давление, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы в целом, улучшает память и концентрацию, борется с бессонницей.