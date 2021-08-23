Специалист объяснил, когда чай с мелиссой становится опасным для человека

Специалист объяснил, когда чай с мелиссой становится опасным для человекаИ как его нужно заваривать
Автор статьи отмечает, что чай с мелиссой - одно из самых популярных средств для снятия стресса. Кроме этого, он помогает укрепить иммунитет, сокращает время восстановления организма после болезни, облегчает состояние при газообразовании, вздутии живота, расстройствах ЖКТ.
В материале перечисляются и другие положительные свойства такого напитка. Например, он выступает в качестве обезболивающего, снижает артериальное давление, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы в целом, улучшает память и концентрацию, борется с бессонницей.
Вместе с тем любителю чая с мелиссой нужно помнить, что иногда такой ароматный напиток может нанести вред организму. Журналист предупреждает: чрезмерное количество чая способно вызвать аллергию, головную боль, тошноту, боль в желудке, а также головокружение.
Чтобы правильно приготовить напиток, надо в стакан горячей воды добавить чайную ложку чая и оставить на пять минут. Максимальная суточная норма чая с мелиссой - одна-две чашки.