Специалист перечислила продукты, представляющие опасность для здоровья после 45 лет

Специалист перечислила продукты, представляющие опасность для здоровья после 45 летОни могут спровоцировать возникновение серьёзных заболеваний
К опасным после 45 лет продуктам относятся те, что содержат простые углеводы. В первую очередь - кондитерские изделия, сахар и т.п., заявила Анна Петрова, как отмечает "Лайф", в беседе с изданием "Вечерняя Москва". Их употребление может стать причиной сахарного диабета, атеросклероза, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера. Также сладости могут сказаться на внешнем виде человека: у него появляется "сахарное лицо", то есть кожа тускнеет, возникают красные пятна, отёчность, пигментация.
Если же полностью отказаться от сладкой пищи не получается, то эксперт советует найти ей более полезную альтернативу. К примеру, вместо шоколада есть финики, бананы, яблоки, чернослив. Кроме того, наименее вредным считается тёмный шоколад, так как в нём меньше сахара и больше полезных веществ.
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