Специалист перечислила продукты, представляющие опасность для здоровья после 45 лет

Если же полностью отказаться от сладкой пищи не получается, то эксперт советует найти ей более полезную альтернативу. К примеру, вместо шоколада есть финики, бананы, яблоки, чернослив. Кроме того, наименее вредным считается тёмный шоколад, так как в нём меньше сахара и больше полезных веществ.

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