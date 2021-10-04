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Специалист перечислила продукты, представляющие опасность для здоровья после 45 лет

Они могут спровоцировать возникновение серьёзных заболеваний
Не все продукты питания после 45 лет полезны для организма. Специалист-диетолог Анна Петрова рассказала об этом подробнее.
Специалист перечислила продукты, представляющие опасность для здоровья после 45 лет

К опасным после 45 лет продуктам относятся те, что содержат простые углеводы. В первую очередь - кондитерские изделия, сахар и т.п., заявила Анна Петрова, как отмечает "Лайф", в беседе с изданием "Вечерняя Москва". Их употребление может стать причиной сахарного диабета, атеросклероза, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера. Также сладости могут сказаться на внешнем виде человека: у него появляется "сахарное лицо", то есть кожа тускнеет, возникают красные пятна, отёчность, пигментация.

Специалист перечислила продукты, представляющие опасность для здоровья после 45 лет

Если же полностью отказаться от сладкой пищи не получается, то эксперт советует найти ей более полезную альтернативу. К примеру, вместо шоколада есть финики, бананы, яблоки, чернослив. Кроме того, наименее вредным считается тёмный шоколад, так как в нём меньше сахара и больше полезных веществ.

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