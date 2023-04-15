Специалист по раку кишечника рассказал о признаках, когда "что-то не совсем так"

Он советует обращать внимание на “любые значительные изменения в привычках какать, которые могут варьироваться от человека к человеку”. К изменениям, на которые следует обратить внимание, относятся: какание чаще, чем обычно, более жидкий и жидкий стул, кровь в кале, боль в животе, дискомфорт, вздутие живота, уплотнение в животе или заднем проходе.

Кинросс рекомендует обратиться к врачу, если эти симптомы сохраняются в течение трех недель и более.

Симптомы рака кишечника, как отмечает NHS, включают (помимо вышеназванных) следующие изменения в кале: кровотечение из “нижней части тела”, частое ощущение, что вам нужно покакать, потеря веса без особых усилий и чувство сильной усталости без веской причины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.