Специалист предупредила об опасности йогурта для солнечных ожогов

Специалист предупредила об опасности йогурта для солнечных ожоговИ рассказала, что делать с обгоревшими участками кожи
Дерматолог Эмель Озтюрк Дурмаз замечает, что, как и все другие ожоги, солнечные нужно лечить. Неправильное восстановление кожи может обернуться проблемами со здоровьем.
Ни в коем случае при ожогах нельзя расчёсывать и сдирать кожу. Для облегчения зуда нужно использовать специальные антигистаминные препараты. Также эксперт не советует пользоваться мочалками, воском, скрабами, косметикой на основе твёрдых масел, а также бриться, применять жидкие и массажные масла, местные анестетики, вазелин и прочие мази. Опасными в этом случае становятся и такие продукты, как йогурт, огурец, вазелин, зубная паста или зелёный чай, так как они мешают коже терять тепло и могут спровоцировать жар, солнечное отравление.
Советует при ожогах специалист пить не менее 2 литров воды в сутки, накладывать на ожог компрессы (полотенце, смоченное в холодной, газированной воде, овсяном растворе, холодном укусе, холодном молоке, или с гелевым льдом) на 10-20 минут каждые два часа. Помимо этого, можно мазать обожжённые места гелем либо лосьоном с каламином или алоэ вера и использовать увлажняющие средства с овсом или декспантенолом.