Специалист предупредила об опасности йогурта для солнечных ожогов

Дерматолог Эмель Озтюрк Дурмаз замечает, что, как и все другие ожоги, солнечные нужно лечить. Неправильное восстановление кожи может обернуться проблемами со здоровьем.

Ни в коем случае при ожогах нельзя расчёсывать и сдирать кожу. Для облегчения зуда нужно использовать специальные антигистаминные препараты. Также эксперт не советует пользоваться мочалками, воском, скрабами, косметикой на основе твёрдых масел, а также бриться, применять жидкие и массажные масла, местные анестетики, вазелин и прочие мази. Опасными в этом случае становятся и такие продукты, как йогурт, огурец, вазелин, зубная паста или зелёный чай, так как они мешают коже терять тепло и могут спровоцировать жар, солнечное отравление.