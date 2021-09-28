Специалист рассказала, на сколько лет меньше люди проживут из-за COVID-19

При этом существуют и другие варианты развития событий. Например, вирус может естественным образом ослабнуть (хотя за два года этого не произошло), учёные могут сделать какое-нибудь невероятное открытие или может уменьшиться количество вирусов гриппа.

Кроме того, уже через два или три поколения люди уже будут даже без специальных препаратов лучше справляться с коронавирусной инфекцией, говорит эксперт.