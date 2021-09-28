Специалист рассказала, на сколько лет меньше люди проживут из-за COVID-19

Специалист рассказала, на сколько лет меньше люди проживут из-за COVID-19И предположила, что человечество ждёт в будущем
По мнению Анчи Барановой, доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сократится примерно на 10 лет. Это связано с естественным отбором и с ослаблением иммунитета с возрастом (другими словами, чем старше мы становимся, тем больше подвержены различным заболеваниям).
При этом существуют и другие варианты развития событий. Например, вирус может естественным образом ослабнуть (хотя за два года этого не произошло), учёные могут сделать какое-нибудь невероятное открытие или может уменьшиться количество вирусов гриппа.
Кроме того, уже через два или три поколения люди уже будут даже без специальных препаратов лучше справляться с коронавирусной инфекцией, говорит эксперт.