Специалист сравнил в слепом тесте и выбрал лучшие флагманские наушники с проводом

Специалист сравнил в слепом тесте и выбрал лучшие флагманские наушники с проводомОни отлично подойдут для работы в студии
Ведущий YouTube-канала Radiotechnica Александр Власов протестировал вслепую несколько проводных наушников и выбрал из них несколько лучших. Их вы можете смело брать и для работы, и для личного пользования.
В эксперименте участвовали следующие наушники: Beyerdynamic DT 1770 Pro, Beyerdynamic DT 900 Pro X, Dan Clark Audio Ether 2, Audeze LCD-X, Neumann NDH 20, Dan Clark Audio Ether C Flow 1.1.
Beyerdynamic DT 1770 Pro, по мнению эксперта, дают очень яркий звук. Однако у них не хватает середины.
Детальности у Beyerdynamic DT 900 Pro X меньше, чем у предыдущих наушников. Они в целом кажутся плотнее по звучанию, но тоже очень яркие.
Dan Clark Audio Ether 2 оказались самыми удобными. Они также самые сбалансированные.
Audeze LCD-X звучат немного по-другому по сравнению с Dan Clark Audio Ether 2, но тоже хорошо.
У Neumann NDH 20 было многовато низов, а у Dan Clark Audio Ether C Flow 1.1 вообще не было низа.
Вывод
Первое место досталось Audeze LCD-X. Они действительно, по мнению ведущего, звучали максимально хорошо на фоне остальных. На второй строчке оказались Dan Clark Audio Ether 2, которые совсем чуть-чуть проигрывают Audeze LCD-X. На третьем месте были Neumann NDH 20, на четвёртом - все остальные наушники.