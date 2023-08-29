Специалист сравнил в слепом тесте и выбрал лучшие флагманские наушники с проводом

В эксперименте участвовали следующие наушники: Beyerdynamic DT 1770 Pro, Beyerdynamic DT 900 Pro X, Dan Clark Audio Ether 2, Audeze LCD-X, Neumann NDH 20, Dan Clark Audio Ether C Flow 1.1.

Beyerdynamic DT 1770 Pro, по мнению эксперта, дают очень яркий звук. Однако у них не хватает середины.

Детальности у Beyerdynamic DT 900 Pro X меньше, чем у предыдущих наушников. Они в целом кажутся плотнее по звучанию, но тоже очень яркие.

Dan Clark Audio Ether 2 оказались самыми удобными. Они также самые сбалансированные.

Audeze LCD-X звучат немного по-другому по сравнению с Dan Clark Audio Ether 2, но тоже хорошо.

У Neumann NDH 20 было многовато низов, а у Dan Clark Audio Ether C Flow 1.1 вообще не было низа.