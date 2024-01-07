Специалист в области питания рассказала, как вода с лимоном помогает похудеть

Баланс уровня сахара в крови. Исследования показывают, что лимоны - это продукты с низким гликемическим индексом. Поэтому благодаря употреблению воды с лимоном можно держать под контролем уровень сахара в крови, уменьшая тягу к сладким продуктам.

Здоровое пищеварение. Одно исследование 2022 года, опубликованное в журнале Food Technology & Biotechnology, показало, что вода с лимоном увеличивает выработку пищеварительных соков и ферментов. Это может способствовать более плавному процессу пищеварения, улучшению усвоения питательных веществ. Начинайте день со стакана воды с лимоном.

Подщелачивающее действие на организм. Считается, что щелочная среда в организме в меньшей степени способствует накоплению жира. Это помогает контролировать вес.

Улучшение состояния кожи. Антиоксиданты в лимоне, особенно витамин С, способствуют здоровью кожи.

Повышение уровня энергии. Обзор 2019 года показал, что правильное употребление воды в сочетании с полезными свойствами лимона может увеличить количество энергии в течение дня.