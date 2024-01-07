Специалист в области питания рассказала, как вода с лимоном помогает похудеть

Специалист в области питания рассказала, как вода с лимоном помогает похудетьУ этого напитка есть 10 преимуществ для здоровья
Кэтрин Гервасио, дипломированный диетолог и сертифицированный тренер по лечебному питанию в EHProject, перечислила факторы, благодаря которым вода с лимоном помогает сбросить лишние килограммы.
Баланс уровня сахара в крови. Исследования показывают, что лимоны - это продукты с низким гликемическим индексом. Поэтому благодаря употреблению воды с лимоном можно держать под контролем уровень сахара в крови, уменьшая тягу к сладким продуктам.
Здоровое пищеварение. Одно исследование 2022 года, опубликованное в журнале Food Technology & Biotechnology, показало, что вода с лимоном увеличивает выработку пищеварительных соков и ферментов. Это может способствовать более плавному процессу пищеварения, улучшению усвоения питательных веществ. Начинайте день со стакана воды с лимоном.
Подщелачивающее действие на организм. Считается, что щелочная среда в организме в меньшей степени способствует накоплению жира. Это помогает контролировать вес.
Улучшение состояния кожи. Антиоксиданты в лимоне, особенно витамин С, способствуют здоровью кожи.
Повышение уровня энергии. Обзор 2019 года показал, что правильное употребление воды в сочетании с полезными свойствами лимона может увеличить количество энергии в течение дня.
Осознанное употребление жидкости. Если вы будете помнить о потреблении жидкости, то станете выбирать более полезные для здоровья напитки, сокращая потребление сладких и высококалорийных.
Ускорение обмена веществ. Научно доказано, что употребление лимонной воды может немного увеличить скорость метаболизма.
Улучшение детоксикации. Лимоны известны своими детоксикационными особенностями. Исследования демонстрируют, что лимонная кислота стимулирует работу печени, помогая выводить токсины.
Повышение чувства сытости. Пектин в лимонах, а также вода хорошо насыщают. Результаты исследований показывают, что употребление воды до и после приёма пищи усиливает чувство сытости. Это препятствует перееданию.
Обуздание тяги к еде. Выбор лимонной воды вместо сладких напитков или закусок помогает потреблять меньше калорий и сахара.
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