Специалисты назвали эффективные способы защитить слух при посещении концертов и прослушивании музыки

Небезопасным воздействие шума на слух может быть при учёте двух фактором. Это время, в течение которого человек подвергается шуму, и громкость этого шума. Максимально рекомендуемая доза воздействия шума на человека в сутки - это 85 дБ в течение 8 часов. По громкости это сопоставимо с шумом городского транспорта или разговорами в оживлённом ресторане.

При увеличении шума на каждые 3 дБ время его воздействия должно уменьшаться в 2 раза. Так, если звук на концерте обычно по громкости равен 105 дБ, то примерно через 5 минут пребывания на этом концерте человек уже превысит суточную норму шума.

Если часто использовать наушники на максимальной громкости, то это может привести к необратимой потере слуха.

Но существуют способы предотвратить это.