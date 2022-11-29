Специалисты назвали эффективные способы защитить слух при посещении концертов и прослушивании музыки

Специалисты назвали эффективные способы защитить слух при посещении концертов и прослушивании музыкиОсобенно актуальны эти советы будут для молодёжи
В ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в BMJ Global Health, выяснилось, что более миллиарда человек в мире в возрасте от 12 до 34 лет рискуют потерять слух из-за шума. Также оказалось, что 24 % молодых людей слушают музыку в наушниках слишком громко и слишком долго, а около 48 % минимум раз в месяц ходят в ночные клубы или на концерты.
Фото: Sound Wave Hearing Care
Небезопасным воздействие шума на слух может быть при учёте двух фактором. Это время, в течение которого человек подвергается шуму, и громкость этого шума. Максимально рекомендуемая доза воздействия шума на человека в сутки - это 85 дБ в течение 8 часов. По громкости это сопоставимо с шумом городского транспорта или разговорами в оживлённом ресторане.
При увеличении шума на каждые 3 дБ время его воздействия должно уменьшаться в 2 раза. Так, если звук на концерте обычно по громкости равен 105 дБ, то примерно через 5 минут пребывания на этом концерте человек уже превысит суточную норму шума.
Если часто использовать наушники на максимальной громкости, то это может привести к необратимой потере слуха.
Но существуют способы предотвратить это.
Проблемы со слухом встречаются у людей, которые вынуждены постоянно подвергаться воздействию громких звуков. К примеру, это музыканты (около 64 % из них сообщают о снижении слуха) или те, кто работает на стройке.
Опаснее всего то, что при регулярном воздействии громких звуков сенсорные волосковые клетки в ухе могут быть разрушены. Эти клетки отвечают за усиление звуков, с которыми мы сталкиваемся каждый день. К сожалению, повреждение этих клеток необратимо, а значит, необратима и потеря слуха, вызванная шумом.
Наиболее эффективным способом защиты слуха при воздействии шума является уменьшение его громкости. Это легко сделать при прослушивании музыки в наушниках и сложно - если вы на каком-то массовом мероприятии вроде концерта. На концерте для защиты слуха либо отойдите подальше от источника звука, либо каждые 15 минут уходите на «перерыв» в тихое место.
Кроме того, рекомендуется давать отдохнуть ушам не менее 16 часов, если вы до этого примерно 2 часа провели в клубе или на концерте.
Также вы можете использовать беруши. Правда, на концерте они могут сильно приглушить музыку.
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