Специалисты объяснили, помогает ли активная умственная работа предотвратить проблемы с мышлением и памятью

Исследователи разделили участников на четыре группы в зависимости от степени когнитивной стимуляции, которую они испытывали на своей работе.

Самой популярной работой у группы с самыми высокими когнитивными потребностями было преподавание. Наиболее распространёнными профессиями у тех, кто имел самые низкие когнитивные потребности, были почтальон и сторож.

После 70 лет участники проходили тесты на память и мышление. Из числа людей с самыми низкими когнитивными потребностями у 42% были диагностированы лёгкие когнитивные нарушения. Среди людей с самыми высокими когнитивными потребностями такие нарушения обнаружились у 27%.

После учёта возраста, пола, образования, дохода и образа жизни стало ясно, что группа с самыми низкими когнитивными потребностями на работе имела на 66% более высокий риск возникновения у них лёгких когнитивных нарушений по сравнению с группой с самыми высокими когнитивными потребностями на работе.

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