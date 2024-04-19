Специалисты объяснили, помогает ли активная умственная работа предотвратить проблемы с мышлением и памятью

Специалисты объяснили, помогает ли активная умственная работа предотвратить проблемы с мышлением и памятьюВот что показало новое исследование
Автор нового исследования Трине Холт Эдвин, доктор медицинских наук из университетской больницы Осло, Норвегия, отмечает, что когнитивная стимуляция на работе на разных этапах жизни (в 30, 40, 50 и 60 лет) действительно была связана со снижением риска возникновения лёгких когнитивных нарушений после 70 лет.
В исследовании принимали участие 7000 человек 305 профессий. Все они были из Норвегии.
Исследователи разделили участников на четыре группы в зависимости от степени когнитивной стимуляции, которую они испытывали на своей работе.
Самой популярной работой у группы с самыми высокими когнитивными потребностями было преподавание. Наиболее распространёнными профессиями у тех, кто имел самые низкие когнитивные потребности, были почтальон и сторож.
После 70 лет участники проходили тесты на память и мышление. Из числа людей с самыми низкими когнитивными потребностями у 42% были диагностированы лёгкие когнитивные нарушения. Среди людей с самыми высокими когнитивными потребностями такие нарушения обнаружились у 27%.
После учёта возраста, пола, образования, дохода и образа жизни стало ясно, что группа с самыми низкими когнитивными потребностями на работе имела на 66% более высокий риск возникновения у них лёгких когнитивных нарушений по сравнению с группой с самыми высокими когнитивными потребностями на работе.
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