Специалисты перечислили 12 способов снизить давление

Специалисты перечислили 12 способов снизить давлениеИ объяснили, в чём могут заключаться причины его повышения
Виктурия Лагенкранц, Фредрик Фальк и Нинна Праге отмечают, что высоким считается давление, значения которого выше 140/90 мм рт. ст. При этом бывает так, что норму превышает только одно из этих числе.
При повышенном давлении человек может испытывать лёгкую головную боль, усталость. А если оно повышается очень сильно, то возникает тошнота, одышка, сильно болит голова, ощущается крайняя степень утомления.
Вообще высокое давление, пишут авторы, оказывает сильную нагрузку на внутренние органы: сердце, почки, мозг. Это может спровоцировать возникновение различных болезней.
Чаще всего понять, почему давление повысилось, невозможно. Вместе с тем на значения давления на 50 процентов влияет образ жизни, который человек ведёт.
Если вы обнаружили у себя симптомы гипертонии, то есть несколько советов, которые помогут вам удерживать давление в норме.
- По 30 минут в день уделяйте прогулке. Эффективнее всего этот способ действует, если человек до этого вёл менее активный образ жизни.
- Взамен предыдущего - занимайтесь физической активностью по 10 минут три раза в день. Например, так же можете гулять трижды в день.
- Как можно больше двигайтесь. К примеру, поднимайтесь по лестнице вместо поездки на лифте или идите пешком вместо того, чтобы сесть на автобус,
- Приобретите шагомер или фитнес-браслет. Так вы сможете отслеживать, сколько ходите пешком.
- Научитесь расслабляться. Особенно в стрессовых ситуациях.
- Как можно меньше пользуйтесь компьютером и телефоном. Они могут стать причинами стресса.
- Спите каждую ночь по семь часов. Отдых очень важен.
- Регулярно питайтесь, но не переедайте.
- Питайтесь продуктами, входящими в средиземноморскую диету. Это бобовые (фасоль, чечевица), рыба, оливковое масло, моллюски, овощи, фрукты. В них содержатся полезные вещества: медленные углеводы, полиненасыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.
- Ешьте меньше соли и полуфабрикатов. Первое оказывает влияние на почки, а они, в свою очередь, - на давление. А в полуфабрикатах соли может содержаться больше, чем необходимо.
- Не курите. Курение увеличивает риск появления у вас заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.
- Не злоупотребляйте алкоголем. Чрезмерное его употребление повышает давление.