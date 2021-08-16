Специалисты перечислили 12 способов снизить давление

Виктурия Лагенкранц, Фредрик Фальк и Нинна Праге отмечают, что высоким считается давление, значения которого выше 140/90 мм рт. ст. При этом бывает так, что норму превышает только одно из этих числе.

При повышенном давлении человек может испытывать лёгкую головную боль, усталость. А если оно повышается очень сильно, то возникает тошнота, одышка, сильно болит голова, ощущается крайняя степень утомления.

Вообще высокое давление, пишут авторы, оказывает сильную нагрузку на внутренние органы: сердце, почки, мозг. Это может спровоцировать возникновение различных болезней.

Чаще всего понять, почему давление повысилось, невозможно. Вместе с тем на значения давления на 50 процентов влияет образ жизни, который человек ведёт.

Если вы обнаружили у себя симптомы гипертонии, то есть несколько советов, которые помогут вам удерживать давление в норме.

По 30 минут в день уделяйте прогулке. Эффективнее всего этот способ действует, если человек до этого вёл менее активный образ жизни.

Взамен предыдущего - занимайтесь физической активностью по 10 минут три раза в день. Например, так же можете гулять трижды в день.