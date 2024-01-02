Специалисты перечислили шесть мифов о сне

Лучше всего спать восемь часов в сутки. Специалисты утверждают, что спать нужно примерно семь с половиной часов либо пять циклов по 90 минут. Однако в целом этот вопрос индивидуален. К примеру, доктор Майкл Бреус говорит, что много лет ему достаточно в день спать по шесть-семь часов. Узнать, сколько сна требуется именно вам, можно лишь методом проб и ошибок. При этом не рекомендуется в целом спать менее шести часов в сутки.

Для восстановления достаточно одного часа сна. Днём спать столько вообще нельзя. Связано это с тем, что в это время человек находится в одной из самых глубоких фаз сна. В дневное время лучше всего спать 20 или 90 минут.

В полнолуние спится хуже. Недавние исследования показывают, что в полнолуние люди в принципе спят меньше. Это особенность нашего организма: он естественным образом синхронизируется с ритмами Луны. Поэтому в данном утверждении определённая доля правды есть.