Специалисты перечислили способы вырастить более здоровых и счастливых детей

Ешьте натуральную пищу вместе с детьми. Исследования показывают, что регулярное питание вместе с семьёй и употребление меньшего количества переработанной пищи приводит к улучшению результатов лечения детей. Это может также снизить вероятность того, что подростки будут курить, пить и употреблять наркотики, а также частоту рискованного сексуального поведения. Для максимальной пользы уберите на время приёма пищи отвлекающие факторы вроде текстовых сообщений, телефонных звонков.

Также детям полезно будет есть меньше чрезмерно обработанных продуктов, таких как упакованные закуски, сладкие хлопья для завтрака и фастфуд.

Подумайте о том, чтобы завести собаку. Недавние исследования показывают, что жизнь с собаками связана с улучшением социальных и эмоциональных навыков детей. Кроме того, учёные обнаружили, что подростки с высоким уровнем привязанности к своим домашним животным, скорее всего, будут иметь более высокий уровень развития социальных навыков и уровень сочувствия к другим, чем те, у кого питомцев нет.

Начните с ребёнком посещать стоматолога как можно раньше. Американская академия детской стоматологии рекомендует впервые вести малыша к стоматологу после появления первого маленького зуба или хотя бы к первому дню рождения ребёнка.

Помогайте детям справляться со стрессом. Одна из полезных стратегий в этом случае — предлагать возможности для построения позитивных связей. Чувство принадлежности, поддержку ребёнок может ощутить через спорт, религиозное сообщество, школу или другую группу. Перед экзаменами или чемпионатом помогите ребёнку поставить в приоритет сон, питание и движение. Также можете попробовать различные способы снижения тревожности: техники релаксации, активная работа с автоматически возникающими мыслями, снижение уровня негатива в разговоре с самим собой.