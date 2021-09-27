Специалисты предупредили об опасности витаминов для здоровья

Специалисты предупредили об опасности витаминов для здоровьяПоэтому дополнительные добавки необходимо принимать под контролем врача
Несмотря на то что существует представление о некоторых веществах (витамины A, B6, B12, C, D, E, фолиевая кислота, цинк, селен, магний, медь, жирные кислоты омега-3) как о повышающих устойчивость организма к различным заболеваниям, научно доказано наличие этого эффекта только после приёма витаминов D и C.
Что касается витамина D, приём которого может оказаться полезным при заражении COVID-19, то сейчас ещё нет исследований, подтверждающих, что высокие дозы этого витамина помогают снизить репликацию вируса.
Эла Кескин предупреждает, что чрезмерные дозы витаминов могут негативно повлиять на здоровье. Например, при избытке витамина А будет наблюдаться нарушение функции печени, С - камни в почках и расстройства ЖКТ, D - крайне высокая концентрация кальция в крови, В6 - необратимые повреждения нервов (лишь в некоторых случаях). Кроме того, существуют исследования, которые доказывают, что большие дозы витаминов приводят к развитию рака простаты. Поэтому принимать различные добавки нужно только под контролем специалиста.
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