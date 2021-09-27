Специалисты предупредили об опасности витаминов для здоровья

Несмотря на то что существует представление о некоторых веществах (витамины A, B6, B12, C, D, E, фолиевая кислота, цинк, селен, магний, медь, жирные кислоты омега-3) как о повышающих устойчивость организма к различным заболеваниям, научно доказано наличие этого эффекта только после приёма витаминов D и C.

Что касается витамина D, приём которого может оказаться полезным при заражении COVID-19, то сейчас ещё нет исследований, подтверждающих, что высокие дозы этого витамина помогают снизить репликацию вируса.