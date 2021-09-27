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Специалисты предупредили об опасности витаминов для здоровья

Поэтому дополнительные добавки необходимо принимать под контролем врача
В пандемию коронавируса многие начали принимать витаминные добавки для укрепления иммунитета. Однако в больших количествах витамины могут нанести вред организму. Подробнее об этом турецкому изданию Sabah рассказала специалист по эндокринологии, сахарному диабету и метаболическим заболеваниям, доктор Эла Кескин.
Специалисты предупредили об опасности витаминов для здоровья

Несмотря на то что существует представление о некоторых веществах (витамины A, B6, B12, C, D, E, фолиевая кислота, цинк, селен, магний, медь, жирные кислоты омега-3) как о повышающих устойчивость организма к различным заболеваниям, научно доказано наличие этого эффекта только после приёма витаминов D и C.

Что касается витамина D, приём которого может оказаться полезным при заражении COVID-19, то сейчас ещё нет исследований, подтверждающих, что высокие дозы этого витамина помогают снизить репликацию вируса.

Специалисты предупредили об опасности витаминов для здоровья

Эла Кескин предупреждает, что чрезмерные дозы витаминов могут негативно повлиять на здоровье. Например, при избытке витамина А будет наблюдаться нарушение функции печени, С - камни в почках и расстройства ЖКТ, D - крайне высокая концентрация кальция в крови, В6 - необратимые повреждения нервов (лишь в некоторых случаях). Кроме того, существуют исследования, которые доказывают, что большие дозы витаминов приводят к развитию рака простаты. Поэтому принимать различные добавки нужно только под контролем специалиста.

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