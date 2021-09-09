Специалисты рассказали, насколько часто у детей возникает "постковидный синдром"На самом деле не так часто, как у взрослых
Исследования подтверждают, говорится в материале, что у детей симптомы, характерные для "постковидного синдрома", наблюдаются реже, чем у взрослых. В Великобритании, например, это около 4 процентов детей и подростков. Пациенты чаще всего жаловались на усталость, головные боли, потерю запахов. Однако большая часть этих признаков исчезла через 2 месяца после коронавирусной инфекции. Также из симптомов автор статьи перечисляет боль в груди, кашель, "мозговой туман". Помимо этого, есть вероятность развития у ребёнка воспаления сердечной мышцы, появления мультисистемного воспалительного синдрома - после них обычно требуется госпитализация. Но пациенты чаще всего выздоравливают.
Среди взрослых, перенёсших инфекцию, показатель распространённости "постковидного синдрома" составляет порядка 30 процентов, сообщает журналистка Линдси Таннер.
Сейчас специалисты не могут назвать точную причину проявления таких симптомов после COVID-19. Возможно, это связано с повреждением какого-либо органа из-за коронавируса или с сохраняющимся вирусом/воспалением в организме.
Из-за риска возникновения признаков "длительного ковида" Американская академия педиатрии рекомендует также посещать детского врача даже после выздоровления от болезни.