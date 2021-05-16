Специалисты рассказали, опасно ли спать слишком много

Один из специалистов рассказал, что оптимальное количество сна составляет семь часов без перерыва. Дополнительные часы он назвал вредными.

Эксперт из Гарвардского университета заявил, что увеличение продолжительности сна напротив оказывает положительное действие на организм. Улучшает артериальное давление, снижает чувствительность к боли и повышает чувствительность к инсулину.

Другие специалисты отметили, что связь между долгим сном и плохим состояние здоровья следует рассматривать в обратном направлении. То есть человек может долго спать потому, что у него есть проблемы со здоровьем. Специалист из Медицинской школы Восточной Вирджинии отметила, что здоровый человек не может «переспать».

В результате авторы материала пришли к выводу, что маловероятно, что чрезмерный сон негативно скажется на здоровье. С другой стороны, необходимость спать больше обычного (больше 7-8 часов для взрослых) может быть признаком того, что следует обратиться к врачу.