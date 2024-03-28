Специалисты узнали, как окружение влияет на уверенность в себе у женщин

Учёные обнаружили, что близкое окружение женщин может влиять на их мнение о себе и других. Чем больше женщин по сравнению с мужчинами в регионе, тем больше женщины соперничают друг с другом за романтических партнёров и тем критичнее они относятся к своему телу.

Когда мужчин было много, женщины чувствовали себя более уверенно в своём теле и меньше были заинтересованы в похудении. И наоборот. Женщины, когда оказываются в обществе, где женщин больше, чем мужчин, могут испытывать недовольство своим телом, также у них повышается мотивация к снижению веса.

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