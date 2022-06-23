Спите ночью со светом? Значит, у вас выше риск развития этих трёх болезней

Группа специалистов под руководством доктора Минджи Ким, доцента неврологии в Центре циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго, изучили влияние света на ночной сон 550 человек. Возраст участников варьировался от 63 до 84 лет. Длилось само исследование неделю.

Выяснилось, что те, кто в комнате перед сном включал ночник или оставлял включенный планшет, смартфон, телевизор, чаще сталкивались с повышенным давлением, ожирением и диабетом. Кроме того, результаты эксперимента показали, что менее половины участников спали по ночам в полной темноте в течение пяти часов.