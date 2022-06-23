Спите ночью со светом? Значит, у вас выше риск развития этих трёх болезней

Спите ночью со светом? Значит, у вас выше риск развития этих трёх болезнейК такому выводу недавно пришла команда американских учёных
Группа специалистов под руководством доктора Минджи Ким, доцента неврологии в Центре циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго, изучили влияние света на ночной сон 550 человек. Возраст участников варьировался от 63 до 84 лет. Длилось само исследование неделю.
Выяснилось, что те, кто в комнате перед сном включал ночник или оставлял включенный планшет, смартфон, телевизор, чаще сталкивались с повышенным давлением, ожирением и диабетом. Кроме того, результаты эксперимента показали, что менее половины участников спали по ночам в полной темноте в течение пяти часов.
При этом эксперты отмечают, что ещё не знают, как связаны свет во время сна ночью и эти три заболевания. Возможно, как раз ожирение, диабет или высокое давление заставляют людей спать при свете, а может, всё наоборот: то есть использование света приводит к развитию болезней.
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