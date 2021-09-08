Способ размещения продуктов в супермаркетах влияет на выбор покупателей

Способ размещения продуктов в супермаркетах влияет на выбор покупателейК такому выводу пришли британские учёные
Учёные из Саутгемптонского университета Кристина Фогель и Дженис Бэрд обнаружили, что при размещении здоровых продуктов (овощей, фруктов) рядом с входом в супермаркеты и около касс покупатели чаще приобретают именно такую пищу.
В одном из магазинов сети Iceland Foods Ltd после того, как конфеты и другие кондитерские изделия убрали с касс, продажи этих продуктов снизились. А более полезную пищу типа фруктов и овощей стали брать чаще.
Фогель заключает, что изменение планировки магазинов сможет помочь покупателям выбирать более здоровую еду. Согласно результатам проведённого исследования, еженедельно в одном супермаркете при правильном расположении продуктов может продаваться на почти 10 000 фруктов и овощей больше и на 1 500 единиц сладких изделий меньше. Дженис Бэрд добавляет, что запрет правительства Великобритании на размещение на видных местах нездоровой пищи может оказаться полезным и ещё более эффективным, если будут прописаны требования к продуктам, лежащим у входа.