Способ размещения продуктов в супермаркетах влияет на выбор покупателей

Учёные из Саутгемптонского университета Кристина Фогель и Дженис Бэрд обнаружили, что при размещении здоровых продуктов (овощей, фруктов) рядом с входом в супермаркеты и около касс покупатели чаще приобретают именно такую пищу.

В одном из магазинов сети Iceland Foods Ltd после того, как конфеты и другие кондитерские изделия убрали с касс, продажи этих продуктов снизились. А более полезную пищу типа фруктов и овощей стали брать чаще.