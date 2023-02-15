Спрашивайте в поликлиниках: создан новый способ исследования мозга вместо МРТ

Альтернативный метод визуализации, фотоакустическая микроскопия (PAM), использует импульсы лазерного излучения, направленные на орган. Импульсы вызывают ультразвуковую волну, которая улавливается для формирования изображения.

PAM может использовать лазерное излучение различной длины волны для воздействия на определенные структуры в организме, вплоть до молекулярного уровня. Это означает, что PAM может измерять, например, насыщение крови кислородом, кровоток и скорость метаболизма кислорода.

Недостатком PAM является то, что сканирование происходит медленно. Но эта проблема была решена исследователями с помощью разработки сверхбыстрой функциональной фотоакустической микроскопии (UFF-PAM), которая в два раза быстрее существующих систем PAM.

В настоящее время UFF-PAM используется только на животных, но ученые озвучили планы по разработке портативного UFF-PAM для использования на людях.

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