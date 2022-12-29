Спящий внутри вас вирус может вызвать инсульт

Большинство людей заражаются вирусом varicella-zoster (VZV) в детстве, приводя к ветрянке. Несмотря на то, что большинство признаков заболевания быстро проходят у многих людей, сам вирус не всегда исчезает. Вместо этого он часто остается в спящем состоянии внутри организма.

Примерно у 30% людей в какой-то момент жизни вирус VZV вновь пробуждается и снова вызывает заболевание. На этот раз болезнь называется опоясывающим лишаем. Для большинства людей опоясывающий лишай характеризуется сыпью, однако заболевание может сопровождаться рядом других осложнений. "Большинство людей знают о болезненной сыпи, связанной с опоясывающим лишаем, но они могут не знать, что риск инсульта повышен в течение года после заражения", - пояснил один из авторов нового исследования.

Ученые задались вопросом, как реактивированный вирус varicella-zoster может повышать риск инсульта. Исследователи предположили, что это связано с крошечными, похожими на мешочки молекулами, называемыми экзосомами. Эти молекулы образуются внутри клеток и переносят груз в ткани других частей тела.

Гипотеза заключалась в том, что реактивированный вирус запускает производство экзосом, несущих белки свертывания крови. Для исследования ученые выделили экзосомы из 10 здоровых людей и 13 пациентов с опоясывающим лишаем.

Результаты показали, что экзосомы пациентов с опоясывающим лишаем содержали значительно большее количество белков свертывания крови, чем экзосомы здоровых людей. К тому же эти уровни все еще были повышены, когда образцы были взяты у больных опоясывающим лишаем через три месяца после стихания острого заболевания.

По словам ученых, предстоит еще много работы, чтобы лучше понять связь между инсультом и вирусными инфекциями.

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