Спящий внутри вас вирус может вызвать инсульт

Спящий внутри вас вирус может вызвать инсультИ при чем тут ветрянка
Ученые из Медицинского кампуса Аншутского университета Колорадо считают, что им удалось выяснить, как опоясывающий лишай может повысить риск инсульта. Так, латентные вирусные инфекции могут вновь пробуждаться после многолетнего спящего состояния и вызывать серьезные проблемы со здоровьем.
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Большинство людей заражаются вирусом varicella-zoster (VZV) в детстве, приводя к ветрянке. Несмотря на то, что большинство признаков заболевания быстро проходят у многих людей, сам вирус не всегда исчезает. Вместо этого он часто остается в спящем состоянии внутри организма.
Примерно у 30% людей в какой-то момент жизни вирус VZV вновь пробуждается и снова вызывает заболевание. На этот раз болезнь называется опоясывающим лишаем. Для большинства людей опоясывающий лишай характеризуется сыпью, однако заболевание может сопровождаться рядом других осложнений. "Большинство людей знают о болезненной сыпи, связанной с опоясывающим лишаем, но они могут не знать, что риск инсульта повышен в течение года после заражения", - пояснил один из авторов нового исследования.
Ученые задались вопросом, как реактивированный вирус varicella-zoster может повышать риск инсульта. Исследователи предположили, что это связано с крошечными, похожими на мешочки молекулами, называемыми экзосомами. Эти молекулы образуются внутри клеток и переносят груз в ткани других частей тела.
Гипотеза заключалась в том, что реактивированный вирус запускает производство экзосом, несущих белки свертывания крови. Для исследования ученые выделили экзосомы из 10 здоровых людей и 13 пациентов с опоясывающим лишаем.
Результаты показали, что экзосомы пациентов с опоясывающим лишаем содержали значительно большее количество белков свертывания крови, чем экзосомы здоровых людей. К тому же эти уровни все еще были повышены, когда образцы были взяты у больных опоясывающим лишаем через три месяца после стихания острого заболевания.
По словам ученых, предстоит еще много работы, чтобы лучше понять связь между инсультом и вирусными инфекциями.
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