Сравнимы ли умные часы Samsung по точности с медицинскими приборами? Исследование дало ответ

В частности, часы проверяли при синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС). Стоит отметить, что исследование проводилось семью медицинскими работниками, шесть из которых связаны с Samsung Electronics. Это также произошло в медицинском центре Samsung, поэтому стоит воспринимать выводу учёных с долей скепсиса.

В ходе исследования было установлено, что датчик SpO2 в Galaxy Watch4 может дать реальное представление о состоянии здоровья пользователя и соответствует медицинским стандартам. Средняя ошибка измерения составила менее 4%.