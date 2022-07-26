Сравнимы ли умные часы Samsung по точности с медицинскими приборами? Исследование дало ответ

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Сравнимы ли умные часы Samsung по точности с медицинскими приборами? Исследование дало ответЕго, правда, провела сама Samsung
Исследователи заявили, что датчики уровня насыщения крови кислородом (SpO2) в Samsung Galaxy Watch4 сравнимы по точности с реальными медицинскими инструментами.
В частности, часы проверяли при синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС). Стоит отметить, что исследование проводилось семью медицинскими работниками, шесть из которых связаны с Samsung Electronics. Это также произошло в медицинском центре Samsung, поэтому стоит воспринимать выводу учёных с долей скепсиса.
В ходе исследования было установлено, что датчик SpO2 в Galaxy Watch4 может дать реальное представление о состоянии здоровья пользователя и соответствует медицинским стандартам. Средняя ошибка измерения составила менее 4%.
Источник:GSMArena
Автор:Ксения МурашеваТеги: