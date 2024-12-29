Среди водителей такси заметили самые низкие показатели смертности от Альцгеймера

Исследователи предполагают, что частые «пространственные и навигационные задачи», требуемые на этих работах, играют роль в защите мозга. Гиппокамп, часть мозга, используемая для навигации и пространственной памяти, часто поражается при болезни Альцгеймера. Интересно, что у лондонских таксистов гиппокамп увеличен по сравнению с населением в целом.

Однако полученные данные не являются окончательными. Исследование не выявило такой же тенденции в смежных профессиях, таких как водители автобусов или пилоты.

Авторы призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы выяснить, может ли любая похожая «когнитивная деятельность» снизить риск развития болезни Альцгеймера.

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