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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 июня 2024, 15:16
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Средиземноморская диета на 23% снизила риск ранней смерти

У женщин
Новое исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты может снизить риск ранней смерти у женщин на 23%. Отслеживая 25 000 изначально здоровых американских женщин в течение 25 лет, авторы исследования обнаружили значительные преимущества в снижении смертности как от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний.
Средиземноморская диета на 23% снизила риск ранней смерти
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале JAMA, подчеркивает роль диеты в изменении биомаркеров, связанных с метаболизмом, воспалением и резистентностью к инсулину.

Старший автор исследования Самия Мора подчеркнула важность диеты для долголетия, отметив, что средиземноморская диета может привести к значительному снижению риска смертности. Диета, богатая орехами, семенами, фруктами, овощами, цельным зерном и оливковым маслом, также включает умеренное потребление рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и алкоголя при ограниченном потреблении мяса, сладостей и обработанных продуктов.

Ведущий автор исследования Шафкат Ахмад отметил, что даже скромное улучшение таких факторов риска, как ожирение и инсулинорезистентность, может принести значительную долгосрочную пользу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#диета
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#еда