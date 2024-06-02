Средиземноморская диета на 23% снизила риск ранней смерти

Исследование, опубликованное в журнале JAMA, подчеркивает роль диеты в изменении биомаркеров, связанных с метаболизмом, воспалением и резистентностью к инсулину.

Старший автор исследования Самия Мора подчеркнула важность диеты для долголетия, отметив, что средиземноморская диета может привести к значительному снижению риска смертности. Диета, богатая орехами, семенами, фруктами, овощами, цельным зерном и оливковым маслом, также включает умеренное потребление рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и алкоголя при ограниченном потреблении мяса, сладостей и обработанных продуктов.

Ведущий автор исследования Шафкат Ахмад отметил, что даже скромное улучшение таких факторов риска, как ожирение и инсулинорезистентность, может принести значительную долгосрочную пользу.

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