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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 марта 2024, 01:30
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Средиземноморская диета оказалась полезна при синдроме раздражённого кишечника

Это показало новое исследование
Учёные обнаружили, что средиземноморский вариант питания имеет больше преимуществ для здоровья, чем считалось ранее. Так, эта диета помогла улучшить психическое состояние и уменьшила симптомы синдрома раздражённого кишечника.

Ранее учёные приходили к выводу, что некоторые продукты, входящие в средиземноморскую диету, могут ухудшить состояние при синдроме раздражённого кишечника. Это, например, бобовые, некоторые цельнозерновые, лук.

В ходе нового исследования специалисты оценивали состояние здоровья 59 человек в течение шести недель. Участники либо следовали средиземноморской диете по рекомендации диетолога, либо придерживались своего обычного рациона.

Средиземноморская диета оказалась полезна при синдроме раздражённого кишечника
© North Star Clinic

По итогам эксперимента выяснилось, что у 83% участников, соблюдающих средиземноморскую диету, на протяжении всего исследования наблюдалось снижение показателя IBS-SSS (оценка тяжести симптомов кишечника). При этом в другой группе таких людей было 37%.

К концу исследования интенсивность депрессивных симптомов была ниже у людей, которые придерживались средиземноморской диеты, по сравнению с остальными.

Также несколько удивительно то, что симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, не так сильно проявлялись в группе средиземноморского рациона по сравнению с другими участниками.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

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