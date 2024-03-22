Средиземноморская диета оказалась полезна при синдроме раздражённого кишечника

По итогам эксперимента выяснилось, что у 83% участников, соблюдающих средиземноморскую диету, на протяжении всего исследования наблюдалось снижение показателя IBS-SSS (оценка тяжести симптомов кишечника). При этом в другой группе таких людей было 37%.

К концу исследования интенсивность депрессивных симптомов была ниже у людей, которые придерживались средиземноморской диеты, по сравнению с остальными.

Также несколько удивительно то, что симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, не так сильно проявлялись в группе средиземноморского рациона по сравнению с другими участниками.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

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