США могут стать причиной новой пандемии: но не коронавируса

Случай заболевания корью был подтвержден у невакцинированного человека (в Кентукки один из самых низких показателей вакцинации среди детей дошкольного возраста в стране), который недавно выезжал за пределы страны перед тем, как принять участие в мероприятии.

CDC отмечает, что люди, больные корью, заразны за четыре дня до появления характерной сыпи. Представители здравоохранения штата заявили, что человек был заразен во время посещения мероприятия.

Если заражение выйдет из-под контроля, это может привести к вспышке эпидемии, предупреждают специалисты. Вирус распространяется через прямой контакт и воздух, где он может сохраняться до двух часов после того, как зараженный человек покинет помещение.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заразиться могут до 90% невакцинированных людей, подвергшихся воздействию вируса. Местные, государственные и федеральные органы здравоохранения настаивают на добровольном карантине.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.