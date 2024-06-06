США предрекли сильное ухудшение качества воздуха к 2050 году

Джеймс Ист, первый автор исследования, объясняет, что районы с существующим высоким уровнем летучих органических соединений и оксидов азота, скорее всего, столкнутся с более значительным увеличением озона по мере повышения температуры.

Юго-восток США может столкнуться с дополнительными проблемами из-за увеличения естественных выбросов летучих органических соединений. Повышенный уровень озона может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая снижение функции легких и воспаление дыхательных путей.

Исследование, проведенное с использованием различных моделей и статистических инструментов, предсказывает, что к 2050 году от 5 до 13 миллионов человек могут подвергнуться воздействию опасных уровней озона. Исследование подчеркивает необходимость разработки более эффективных стратегий сокращения выбросов в стране и не только.

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