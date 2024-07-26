США признались, что проводили антипропаганду китайской вакцины от COVID-19

Опубликовано 26 июля 2024, 22:16
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США признались, что проводили антипропаганду китайской вакцины от COVID-19Признали "ошибку"
Министерство обороны США признало факт проведения пропагандистской кампании, направленной на подрыв доверия к китайской вакцины Sinovac против COVID-19 во время пандемии. В отчете Пентагона, полученном СМИ, говорится, что США участвовали в пропагандистской кампании, направленной на подрыв мнения общества о безопасности и эффективности вакцины Sinovac, нацеленной на Филиппины и другие страны, зависящие от китайских медицинских ресурсов.
В документе, направленном филиппинским чиновникам в июне 2023 года, признается, что эта кампания была стратегической ошибкой и «не соответствовала приоритетам США». Пентагон пока никак не прокомментировал эту утечку. Интересно, что министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь страны Энтони Блинкен собираются посетить Филиппины в ближайшее время.
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