США уничтожит 800 000 доз вакцин, предназначенных для Африки

Вакцины были частью обещания администрации Байдена, согласно которому в Африку должны были отправить более 1 миллиона доз. Однако реально США передали только 91 000 доз, и сейчас пригодны к отправке лишь 220 000. Остальные скоро испортятся — их срок годности заканчивается менее чем через шесть месяцев, а такие препараты страны не принимают.

По словам представителя Африканского центра по контролю за заболеваниями, требуется минимум полгода до окончания срока годности, чтобы доставить вакцины и организовать прививочную кампанию.

С момента последней вспышки оспы обезьян в Африке зарегистрировано почти 160 000 подозрительных случаев и около 1 900 смертей.