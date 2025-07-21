Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 июля 2025, 02:15
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США уничтожит 800 000 доз вакцин, предназначенных для Африки

От оспы обезьян
Около 800 000 доз вакцины от оспы обезьян, которые США обещали передать странам Африки, скоро будут уничтожены из-за истекающего срока годности. Об этом сообщает издание Politico.
США уничтожит 800 000 доз вакцин, предназначенных для Африки

© Ferra.ru

Вакцины были частью обещания администрации Байдена, согласно которому в Африку должны были отправить более 1 миллиона доз. Однако реально США передали только 91 000 доз, и сейчас пригодны к отправке лишь 220 000. Остальные скоро испортятся — их срок годности заканчивается менее чем через шесть месяцев, а такие препараты страны не принимают.

По словам представителя Африканского центра по контролю за заболеваниями, требуется минимум полгода до окончания срока годности, чтобы доставить вакцины и организовать прививочную кампанию.

С момента последней вспышки оспы обезьян в Африке зарегистрировано почти 160 000 подозрительных случаев и около 1 900 смертей.

Источник:politico
Автор:Максим Многословный
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