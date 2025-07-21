США уничтожит 800 000 доз вакцин, предназначенных для Африки

Опубликовано 21 июля 2025, 02:151 мин.
США уничтожит 800 000 доз вакцин, предназначенных для АфрикиОт оспы обезьян
Около 800 000 доз вакцины от оспы обезьян, которые США обещали передать странам Африки, скоро будут уничтожены из-за истекающего срока годности. Об этом сообщает издание Politico.
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Вакцины были частью обещания администрации Байдена, согласно которому в Африку должны были отправить более 1 миллиона доз. Однако реально США передали только 91 000 доз, и сейчас пригодны к отправке лишь 220 000. Остальные скоро испортятся — их срок годности заканчивается менее чем через шесть месяцев, а такие препараты страны не принимают.
По словам представителя Африканского центра по контролю за заболеваниями, требуется минимум полгода до окончания срока годности, чтобы доставить вакцины и организовать прививочную кампанию.
С момента последней вспышки оспы обезьян в Африке зарегистрировано почти 160 000 подозрительных случаев и около 1 900 смертей.