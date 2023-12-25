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Фитнес и здоровье
12:00, 25 декабря 2023
1 мин.

Стальной пресс, который вы заслужили: сколько нужно стоять в планке

Отвечают эксперты

Фитнес-эксперты проливают чай на реальные вещи, когда дело доходит до формирования пресса. Оказывается, марафонские планки в тренажерном зале могут быть пустой тратой времени. Эксперты уверяют: меньше — значит лучше.

Фитнес-гуру Кевин Карр раскрыл тайну, советуя максимальную продолжительность планки в одну минуту. Дольше? Вы просто рискуете получить боли в спине.

Так, по его словам, важна не выносливость и долгий процесс, а качество и интенсивность стояния в планке. А когда вы освоите основы, переходите к таким захватывающим вариациям, как планки для плеч, медвежьи планки и планки с подъемами ног, чтобы поднять тренировку на новый уровень.

Подробнее с советами экспертами вы можете ознакомиться в источнике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Men’s Health
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#мышцы
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#советы
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