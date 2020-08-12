Стало известно о 144 побочных эффектах российской вакцины от коронавируса

Журналисты пишут, что эпидемиологическая эффективность вакцины ещё не изучена. Её иммунологические свойства и безопасность исследовали только на 38 взрослых здоровых добровольцах. По сути, вакцина прошла процедуру регистрации препаратов, применяемых только в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС).

Продолжительность защиты от инфекции, которую даёт вакцина, неизвестна. На 42-е сутки после вакцинации у добровольцев нашли вируснейтрализующие антитела к вирусу со средним титром 49,3. Титр — это предельное разведение сыворотки крови, при котором могут быть обнаружены антитела. Чем меньше значение, тем меньше антител в крови, а цифра в 49,3 не дотягивает даже до среднего уровня.

Сообщается также, что у 38 добровольцев были зафиксированы 144 побочных эффекта. На 42-й день исследования 31 из них так и не прошли. В частности, у добровольцев обнаружили отёчность, боль, гипертермию и зуд в месте введения препарата. Кроме того наблюдались астения, недомогание, пирексия, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея.