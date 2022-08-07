Станет ли больше смертей из-за роста заболеваний ковидом в России

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Станет ли больше смертей из-за роста заболеваний ковидом в РоссииВряд ли
Коронавирус уже не является для россиян важнейшей темой, однако несмотря на это количество заболеваний этим недугом растет. Так, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС оценил вероятность роста летальности из-за ковида по причине подъема заболеваемости.
Малышев считает, что рост случаев заражения коронавирусом не должен повлечь за собой рост летальности. Потому что болезнь сейчас протекает менее тяжело.
Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть (болезнь) менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится
Николай Малышев
Врач-инфекционист
Помимо этого он дал прогноз по заболеваемости коронавирусом. По его словам, в России она будет расти до конца августа и в сентябре начнет снижаться.