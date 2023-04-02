Старение человека можно отследить сканированием сетчатки глаза

Созданные “часы старения” eyeAge могут определить траекторию старения с точностью 71% менее чем за год, отмечая заметные изменения в глазах пациентов, проходящих лечение.

Исследователи Google обучили и настроили модель eyeAge, используя набор данных EyePACS, включающий более 100 000 пациентов, и применили ее к пациентам из Биобанка Великобритании, включающего более 64 000 пациентов.

Кеннет Уилсон, постдок Института Бака, подтвердил некоторые гены, выделенные в ходе анализа, которые выявили связь между диетой, здоровьем глаз и продолжительностью жизни у дрозофилы. Уилсон выявил около 30 генов из образцов пациентов, которые связаны с ухудшением зрения, диабетом, потерей слуха, болезнью Альцгеймера, сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом.

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