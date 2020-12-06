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Старые часы Samsung будут несовместимы с грядущими флагманскими смартфонами Galaxy S21
Речь о линейке Galaxy Gear
В сети появилась информация о том, что старые часы Samsung Galaxy Gear будут несовместимы с серией грядущих флагманских смартфонов Galaxy S21.
Об этом стало известно из документов OEM-производителя часов. Сообщается, что компания больше не сможет обеспечить безопасность для устройств серии Gear только через обновление приложения. Поэтому часы не смогут подключаться к грядущим аппаратам Galaxy S21.
Это касается моделей часов Gear, Gear2, Gear2 Neo и Gear Fit первого поколения, а также Gear S.
Напомним, первые Samsung Galaxy Gear были анонсированы в сентябре 2013 года. Последние модели линейки Samsung Gear Fit2 Pro вместе с Samsung Gear Sport вышли в августе 2017 года.