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Старые компакт-диски могут быть переработаны в носимые биосенсоры

И стоимость этого процесса всего 1,5 доллара
По мере того как сервисы онлайн-прослушивания музыки становятся все более популярными, компакт-диски выходят из употребления. Однако для некоторых из них еще можно найти применение, поскольку содержащаяся в них золотая фольга может быть использована в производстве носимых биосенсоров.
Старые компакт-диски могут быть переработаны в носимые биосенсоры

Хотя компакт-диски изготавливаются в основном из поликарбоната, они содержат тонкий слой отражающей фольги. В большинстве компакт-дисков эта фольга алюминиевая, хотя в некоторых используется золото.

Поскольку тонкие слои золота также используются в гибких биосенсорах, наклеиваемых на кожу, ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке задались вопросом, можно ли использовать золото из дисков для этих целей.

Под руководством аспиранта Мэтью Брауна и доцента Ахиона Коха они разработали метод, при котором золотые компакт-диски сначала замачивались в ацетоне на 90 секунд, что разрушало поликарбонат, ослабляя связь между ним и фольгой, затем на фольгу наносился лист полиимидной клейкой ленты, после чего и фольга, и золото отклеивались от поликарбоната.

Старые компакт-диски могут быть переработаны в носимые биосенсоры

Используя имеющийся в продаже станок для резки ткани, золотая фольга и ее ленточная подложка были разрезаны на гибкие схемы, которые можно многократно наносить на кожу человека и удалять с нее. В сочетании с другой электроникой эти биосенсоры могут использоваться для мониторинга электрической активности сердца и мышц пользователя, а также для измерения уровня лактозы, глюкозы, рН и кислорода. Все данные могут быть переданы на смартфон через Bluetooth.

Как сообщается, весь процесс изготовления занимает всего 20-30 минут, не требует дорогостоящего оборудования и стоит около 1,5 долларов за один датчик.

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