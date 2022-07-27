Старые компакт-диски могут быть переработаны в носимые биосенсоры

Хотя компакт-диски изготавливаются в основном из поликарбоната, они содержат тонкий слой отражающей фольги. В большинстве компакт-дисков эта фольга алюминиевая, хотя в некоторых используется золото.

Поскольку тонкие слои золота также используются в гибких биосенсорах, наклеиваемых на кожу, ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке задались вопросом, можно ли использовать золото из дисков для этих целей.

Под руководством аспиранта Мэтью Брауна и доцента Ахиона Коха они разработали метод, при котором золотые компакт-диски сначала замачивались в ацетоне на 90 секунд, что разрушало поликарбонат, ослабляя связь между ним и фольгой, затем на фольгу наносился лист полиимидной клейкой ленты, после чего и фольга, и золото отклеивались от поликарбоната.