Старые компакт-диски могут быть переработаны в носимые биосенсоры

Старые компакт-диски могут быть переработаны в носимые биосенсорыИ стоимость этого процесса всего 1,5 доллара
Хотя компакт-диски изготавливаются в основном из поликарбоната, они содержат тонкий слой отражающей фольги. В большинстве компакт-дисков эта фольга алюминиевая, хотя в некоторых используется золото.
Поскольку тонкие слои золота также используются в гибких биосенсорах, наклеиваемых на кожу, ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке задались вопросом, можно ли использовать золото из дисков для этих целей.
Под руководством аспиранта Мэтью Брауна и доцента Ахиона Коха они разработали метод, при котором золотые компакт-диски сначала замачивались в ацетоне на 90 секунд, что разрушало поликарбонат, ослабляя связь между ним и фольгой, затем на фольгу наносился лист полиимидной клейкой ленты, после чего и фольга, и золото отклеивались от поликарбоната.
Используя имеющийся в продаже станок для резки ткани, золотая фольга и ее ленточная подложка были разрезаны на гибкие схемы, которые можно многократно наносить на кожу человека и удалять с нее. В сочетании с другой электроникой эти биосенсоры могут использоваться для мониторинга электрической активности сердца и мышц пользователя, а также для измерения уровня лактозы, глюкозы, рН и кислорода. Все данные могут быть переданы на смартфон через Bluetooth.
Как сообщается, весь процесс изготовления занимает всего 20-30 минут, не требует дорогостоящего оборудования и стоит около 1,5 долларов за один датчик.