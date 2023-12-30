Статины и лечение болезни Альцгеймера: есть «подвижки», но не без нюансов

В исследовании, проведенном под руководством Каролинского института и опубликованном в журнале Alzheimer Research and Therapy, приняли участие более 15 500 пациентов с деменцией, которые потенциально нуждались в липидоснижающей терапии. У тех, кто принимал статины, наблюдалось более медленное снижение когнитивных способностей по сравнению с теми, кто их не принимал.

Несмотря на то, что результаты исследования весьма интересны, они являются предварительными и не могут однозначно установить причинно-следственную связь. По словам ведущего исследователя Сары Гарсия-Птачек, это требует проведения дальнейших исследований, прежде чем рекомендовать статины в качестве лечения деменции.

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